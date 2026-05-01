女優の坂東希（28）が1日までにインスタグラムを更新。所属事務所を退所したことを報告した。坂東は「本日をもちまして、所属しておりましたステッカーを退所いたしました」と報告。「俳優として自分の力をつけたいという思いで飛び込んだ環境の中で、たくさんの学びと経験をさせていただきました。支えてくださったマネージャーの皆さま、関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。まだまだ未熟ではありますが、これからも俳優と