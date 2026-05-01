4月に入り、相次いでいるクマの目撃情報。富山市では住宅地に出没したクマが4月30日、緊急銃猟により駆除されました。そして、京都や日光でも「春のクマ」が出没。ゴールデンウイークの観光地でも対応が迫られています。【写真で見る】「クマいた！」渓流釣りをしていた男性が撮影各地に出没で人身被害も「あすは我が身」冬眠明けのクマが各地で目撃冬眠から目覚め、出没し始めた“春のクマ”。山梨県で4月、渓流釣りをしていた