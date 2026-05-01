1986年に福井市で女子中学生が殺害された事件で、殺人の罪で服役した前川彰司さんの再審無罪が確定したことを受けて、名古屋高検が事件の検証のため、裁判などに関わった検察官への聞き取り調査を行うことが分かりました。前川さんは1986年3月に福井市で中学3年の女子生徒を殺害した罪に問われ、1審の福井地裁は無罪としましたが、2審の名古屋高裁金沢支部は懲役7年を言い渡しました。服役後の再審請求が認められ、去年7月、名古屋