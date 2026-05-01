モデルでタレントのアンミカが４月３０日、フジテレビ系「トークィーンズ」で、映画「プラダを着た悪魔」が好き過ぎたが故の驚きの行動を明かした。この日は「プラダを着た悪魔２」とのコラボＳＰで、主演のメリル・ストリープとアン・ハサウェイが登場。その前にトークィーンズメンバーで、どれだけこの映画が好きかを語り合った。ファーストサマーウイカは「アンディが持っているオールドコーチ」と劇中でアン・ハサウェイ