女優吉岡里帆（33）が1日、都内で「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」発売記念イベントに出席した。今田美桜（29）とともに、この日から発売される「ドリームジャンボ宝くじ」と「ドリームジャンボミニ」の新CMに出演中。「日常の中の小さな幸せ」をテーマに、宝くじがもたらす前向きな気持ちを表現している。当せん番号は1人で確認したいタイプかと聞かれると「みんなで見るのも楽しいし、1人でこっそり、すごく