B2最後の王座をかけた短期決戦がいよいよスタート。5月1日から4日にかけて「りそなグループ B2 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26」が開催される。 先陣を切るのは西地区優勝の神戸ストークスと、ワイルドカード下位で進出した鹿児島レブナイズのカードだ。初代B2王者でもある神戸は、21連勝でレギュラーシーズンを締めくくった。一方の鹿児島は後半戦で黒星が増えたものの、神戸