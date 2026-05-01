上戸彩が表紙を飾る『FLASH』4月28日発売号（光文社）が発売された。 【写真】上戸彩が飾る『FLASH』表紙を見る 女優・上戸彩が4月28日発売の『FLASH』表紙・巻頭に登場。青色をベースにしたコーディネートでグラビアを披露した。またインタビューでは最新の出演映画『SAKAMOTO DAYS』での役どころや、劇中のキーワードとなる「10億円」についての感想を話している。 また秋元康プロ