京セラは底堅い。４月３０日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、取得総数１億５６５４万４０００株（自己株式を除く発行済み株式総数の１１．８８％）、取得総額２５００億円を上限とする自社株買いを実施すると発表した。朝方は利益確定売りに押される場面もあったが下値は堅く、押し目買いが入って切り返した。 取得期間は５月１日から来年３月２４日まで。２７年３月期の業績予想は、売上高は前期比６．