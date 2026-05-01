ＱＤレーザは３日ぶりに大幅反発している。４月３０日の取引終了後、２６年３月期の単独業績について、営業損益が前回予想の４億１１００万円の赤字から３億２６００万円の赤字（前の期は４億４５００万円の赤字）で着地したようだと発表しており、好感した買いが集まっている。なお、売上高は１３億８７００万円から１３億７２００万円（前の期比４．９％増）となった。間接原価の低減や第４四半期（１～３月）にお