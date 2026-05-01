キーエンスが切り返し急。前日はマド開け急騰後の一服局面にあったが、押し目ではすかさず買いが流入し、マドを開けたままの状態で大勢２段上げを意識させる展開に。ＦＡ用各種センサーや測定器・制御機器などの開発・製造を手掛け、世界的にも屈指の競争力を有している。北米や中南米、中国を含むアジア地域でセンサーの販売が絶好調に推移し業績を押し上げ、２６年３月期はトップライン、営業利益ともに過去