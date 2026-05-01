１日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は反発した。前日に大幅安となったことを受け自律反発の動きとなった。ニューヨーク市場で長期債相場が上昇（金利が低下）したことも支援材料となった。 ３０日の米債券市場は持ち高調整主体の展開となるなか、長期金利は４．３７％に低下した。外為市場ではドル円相場が急落し、一時１ドル＝１５５円台半ばまで円高が進行した。日本政府・日銀による円買い介入観測が