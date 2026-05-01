民間の信用調査会社「東京商工リサーチ岡山支店」によりますと、（有）住吉（津山市高野山西）が4月27日岡山地裁津山支部より破産開始決定を受けたということです。 【写真を見る】【倒産】住宅着工件数の伸び悩み・競合の激しさ増一時は4億7899万円を計上津山市の建築工事業のが破産開始決定【東京商工リサーチ】 住吉は1981年12月に設立され、地元津山市を主力として土地販売と注文住宅建築を主力事業として、