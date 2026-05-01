NiSi Filters Japanは、「RICOH GR」シリーズ向けの専用アクセサリーを4月27日（月）に発売した。 発売したのは、焦点距離を0.78倍にする「ワイドコンバージョンレンズ for GR」、対応するレンズアダプター2製品、「GR IV」用のレンズフードキット。 GRのデザインや操作性、画質への影響を抑えながら、撮影表現の幅を拡張するアクセサリーとして展開する。 ワイドコンバージ