公開中の映画『SAKAMOTO DAYS』公式Xで、主演の目黒蓮（Snow Man）と共演する高橋文哉が並んで入場者プレゼントを紹介する動画が公開された。 【動画＆写真】目黒蓮と高橋文哉の高身長＆小顔引き立つ黒スーツルックコメント動画／公開記念舞台挨拶の緑のエプロン姿 ■目黒が高橋に笑顔でツッコむ師弟関係が垣間見える（！？）一幕も 動画で目黒と高橋は、高身長＆小顔が際立つスーツ姿で立ち姿で並んでいる。