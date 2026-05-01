4月30日、横浜・みなとみらいエリアにて、複合アートイベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』のプレスデーが開催された。 ■創作領域を横断するサーキットイベント 本イベントは、初音ミクをはじめとするバーチャルシンガー文化を起点に、「音楽」「イラスト」「映像」「パフォーマンス」といった多様な創作領域を横断するサーキットイベントとして展開される。 会期は4