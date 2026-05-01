【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岩田剛典が出演するメンズスキンケアブランドDISM（ディズム）のCM第2弾、『ディズム洗顔ブラシ熱量篇』『ディズム黒泡洗顔実験篇』が公開された。 ■DISMさんに扮する岩田剛典の、一風変わったチャーミングなキャラに注目 DISMは2025年11月より、岩田剛典をブランドアンバサダーに起用している。 本CMは、岩田剛典が「天才だ」が口癖のチャーミングな