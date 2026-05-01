【写真】TWICEチェヨンが東京散歩を堂々と満喫！【動画】チェヨンのワールドツアーVlog TWICE（トゥワイス）のCHAEYOUNG（チェヨン）が、Instagramを更新。東京の街を楽しむプライベートショットを公開した。 ■TWICEチェヨン、傘を差して東京の街を歩く TWICEは4月25、26、28日に、『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演をMUFGスタジアム（国立競技場）で開催。その来日時にチェヨンは、日本を楽しん