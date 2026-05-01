1日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比391.12円（0.66％）高の5万9676.04円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は721、値下がりは789、変わらずは58。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を371.09円押し上げ。次いでＳＢＧ が137.57円、豊田通商 が69.49円、ダイキン が37.21円、中外薬 が34.59円と続いた。 マイナス寄与度は53.1円の押し下げでアドテスト がトップ。以下