1日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数593、値下がり銘柄数726と、値下がりが優勢だった。 個別ではソケッツ、アストマックスがストップ高。日本フェンオールは一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、鉄人化ホールディングス、ジーエルテクノホールディングス、ＴＨＥグローバル社、テクノフレックスなど24銘柄は年初来高値を更新。ワシントンホ