1日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比28.1％減の1864億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.5％減の1386億円だった。 個別ではＮＺＡＭ上場投信ＮＡＳＤＡＱ１００ 、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ中国科創板５０（ＳＴＡＲ５０） 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＮＡＳ