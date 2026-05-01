1日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数276、値下がり銘柄数242と、値上がりが優勢だった。 個別ではＴｅｒｒａＤｒｏｎｅがストップ高。ＣａＳｙは一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイフロンティア、デジタルプラス、ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ、パワーエックスなど6銘柄は年初来高値を更新。Ｂｉｒｄｍａｎ、ＡＣＳＬ、グローバルセキュリティエキスパート、ブルーイノベーショ