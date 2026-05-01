今週は京都競馬場で天皇賞春（芝3200m）が行われる。淀の長距離GIに名だたるステイヤーが集結した。ここでは、過去10年から京都開催の2014～20、23～25年をピックアップ。ヘデントールとアドマイヤテラにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■ヘデントールに“10年すべて馬券内”の追い風 昨年の本レースはビザンチンドリームとの一騎打ちを制したヘデントール