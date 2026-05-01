『デジモン』アニメ公式Xにて、「0」「1」だけの文字が並んだ謎の投稿がネット上で話題になっている。【Xより】大量の「0」「1」並ぶ！話題の『デジモン』公式SNSの謎投稿公式Xでは「00110101 11100110 10011100 10001000 00110010 11100110 10010111 10100101 00101000 11100101 10011100 10011111 00101001 11100101 10001101 10001000 11100101 10111110 10001100 00111000 11100110 10011001 10000010 11100011 10000001 1