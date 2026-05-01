全労連系の第97回中央メーデーで気勢を上げる参加者＝1日午前、東京・代々木公園全労連系の第97回中央メーデーが1日、東京都渋谷区の代々木公園で開かれた。雨が降る中、秋山正臣全労連議長は式典あいさつで、中東情勢の悪化などによる先行き不安から「もはや物価上昇による生活悪化だけでなく、生活そのものができなくなる恐れさえ生まれている」と訴えた。全労連は、高市早苗首相が検討を進める裁量労働制の適用拡大反対など