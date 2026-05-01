【NASCAR】第10戦 ジャック・リンクス500（日本時間4月27日／タラデガ・スーパースピードウェイ）【映像】ピットに入れない！物議を醸した珍事の様子全米で圧倒的な人気を誇るストックカーレース「NASCAR」で、ピットインしようとしたマシンが自陣のボックスに停止できず、そのままピットロードを通り過ぎてしまうという珍事が発生し、中継の放送席も騒然となった。レース中盤、各車がルーティンのピット作業に向かう48周目の