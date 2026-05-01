SBI証券は4月30日、SBIアセットマネジメントが同日より設定・運用を開始する「SBI 読売333インデックス・ファンド」（愛称：SBI 読売333）の募集取り扱いを開始したと発表した。本ファンドは、日本株の新たな分散投資指標として注目される「読売株価指数（読売333）（配当込み）」に連動する投資成果をめざす公募投資信託である。○等ウェートで333銘柄に分散、日本経済を幅広く反映読売333は、2025年3月に読売新聞社が算出・公表