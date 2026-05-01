【映画「バイオハザード」】 ＜秋＞全国の映画館で公開 映画「バイオハザード」の完全新作が今秋公開されることが発表され、特報映像が全世界一斉に公開された。配給はソニー・ピクチャーズ。 メガホンを取るのは「バーバリアン」（22）や、全世界興行収入2億ドルを突破した作品「WEAPONS／ウェポンズ」（25）を手掛けたザック・クレッガー氏。特報は、