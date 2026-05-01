見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「集いし者たち」（第25回）が1日に放送され、ラストで看護指導の教師、バーンズ（エマ・ハワード）が登場するとネット上には「絶対クセ強」「現代版ロッテンマイヤーさん？」「ブラックバーン校長みたい」などの声が集まった。【写真】秘密を打ち明けた直美（上坂樹里）に寄り添うりん（見上愛）門限に遅れたり