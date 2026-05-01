日本パブリックゴルフ協会では、全日本ミッドアマ（２５歳以上）、ミッドシニアアマ（６５歳以上）、女子シニアアマ（５０歳以上）選手権東日本地区予選の参加者を募集している。６月１５日から７月１３日まで千葉よみうりＣＣなど２５コースで開催し、参加費は６６００円（税込み）と各コースでのプレー費。申し込みは５月３１日までで、楽天ＧＯＲＡ（ｈｔｔｐｓ：／／ｇｏｒａ．ｇｏｌｆ．ｒａｋｕｔｅｎ．ｃｏ．ｊｐ／ｔ