テレビ朝日の佐々木若葉アナウンサーが衣装ショットを公開した。佐々木アナは１日までに自身のインスタグラムを更新。「明日から５月ですね」と書き出すと続けて「最近サボりがちだった日記……５月は毎日ちゃんと書いて、しっかりと振り返るようにします」とつづり、白のセットアップコーデを披露した。この投稿には「わかばちゃんリボンがめっちゃカワイイね」「とてもステキな笑顔とコーディネートがお似合いで爽やかで清