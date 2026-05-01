メジャーリーグの現地時間４月の全試合の日程が終了した。各チームが３０〜３２試合を消化した。今季、ヤクルトからホワイトソックスに加入した村上宗隆内野手（２６）は、ここまでの３１試合で１２本塁打。アルバレス（アストロズ）、ジャッジ（ヤンキース）と並んでＭＬＢ全体のトップに立っている。ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者によると、新人選手がＭＬＢ全体のトップの本塁打数で５月を迎えるのは、直近７５年では１