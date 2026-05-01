WBCの公式サイトで展望ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M・T）が、5月2日に東京ドームで決戦を迎える。日本ボクシング史に残るビッグマッチを前に、井上と2度対戦経験がある元世界5階級制覇王者のノニト・ドネア（フィリピン）が世紀の一戦を展望した。WBCの公式サイトは「ノニト・ドネアのイノウエ対ナカタニに対する考えと予想」との見出しでインタビ