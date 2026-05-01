チュニジア国内でプレーするGKサブリ・ベン・ヘッセンに欧州からも注目チュニジア1部エトワール・サヘルに所属するチュニジア代表GKサブリ・ベン・ヘッセンに対し、欧州や日本から熱烈な視線が注がれている。27歳の守護神は現在、自身のキャリアにおいて極めて重要な局面を迎えており、現地メディア「maghreb-foot」は「海外クラブの関心を集め続けている」と報じた。フランス1部のモンペリエを含む複数クラブが、実力派GKの獲得