男子テニスの錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が１日に今季限りでの現役引退を発表したことを受け、錦織がブランドアンバサダーを務める衣料品大手「ユニクロ」が同日、同社アンバサダー公式Ｘでねぎらいと感謝のメッセージを送った。同Ｘでは赤いシャツ、白いパンツ姿でプレーする錦織の写真を添え「錦織圭選手が歩んできた道のり、その一歩一歩に心からの敬意を。挑戦を重ねる姿に、私たちは何度も背中を押されてきました。これか