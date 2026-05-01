記事ポイント日高地方初のRVパークが新冠ICそばにオープン、北海道キャンピングカー旅の新拠点に全5台・1区画3,000円で100V20A電源付き、大型キャンカーからペット連れまで対応太平洋を一望できる美肌の露天風呂など、新冠温泉 ホテルヒルズの施設も別途料金で利用可能キャンピングカーで北海道の広大な自然を巡る旅が、旅行者から広く支持されています。その旅の快適な拠点として、北海道新冠町で2026年4月25日（土）に「RVパーク