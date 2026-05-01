記事ポイント株式会社PLANTの直営ガソリンスタンド9店舗目が富山県黒部市のPLANT黒部店駐車場内に開業全4レーンにロングホースを採用し、給油口の左右を問わず対応して待ち時間を短縮5月2日〜17日のオープン記念期間中、PLANT Pay払いでガソリン・軽油・灯油が表示価格から3円/L引き福井県坂井市を拠点に13府県でスーパーセンターを展開するPLANTが、2026年5月2日(土)に富山県黒部市で直営ガソリンスタンド「PLANT GAS 黒部給油所