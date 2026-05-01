記事ポイント虫好きイラストレーター・横山寛多氏が実体験をもとに描いた虫とり入門書四コマ漫画・コラム・図鑑・豆知識で構成、小学3・4年生からフリガナつきで読める5月に東京都写真美術館と湘南蔦屋書店で著者イベントが連続開催大好きな虫への愛情がぎっしり詰まった児童書が登場。佼成出版社は2026年4月22日、イラストレーター・横山寛多氏による児童書読み物『虫なんてとってどうするの？ ―ぼくとおじいちゃんの虫日記―』