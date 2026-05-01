記事ポイント180cc CVTエンジン搭載の新世代トライク「GOAT180」が2026年夏頃に予約開始予定普通自動車免許（AT限定）で運転できる設計で、バイクとクルマのいいとこどりを実現2026年5月9〜10日、東京ビッグサイトの「FIELDSTYLE TOKYO 2026」で実車が初公開神奈川県相模原市のカーターが、新型トライク「GOAT180」を2026年5月9日（土）・10日（日）に東京ビッグサイトで開催される「FIELDSTYLE TOKYO 2026」に出展します。180ccエ