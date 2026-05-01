記事ポイント2027年3月卒業予定の四年制大学・短期大学の保育学生を対象に、口コミ見放題プレミアムサービスを最大90日間無料提供提携求人サイトまたは提携保育事業者の電話カウンセリング完了で、最短当日から利用可能現役保育士100万件超の口コミと施設ランキングで、職場環境・人間関係を入職前に把握できる保育士不足が深刻化するなか、保育士向け職場口コミサイト「保育士のミカタ」が、2027年3月に四年制大学・短期大学を卒