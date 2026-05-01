サムスン電子が、半導体だけで全体営業利益（57兆ウォン、約6兆円）の94％を生み出し、圧倒的な「半導体超格差」を証明した。人工知能（AI）ブームに乗り、メモリー半導体需要が供給を上回る売り手優位の局面に入ったためだ。サムスン電子は30日の公示で、今年1-3月期の連結基準売上高133兆9000億ウォン、営業利益57兆2000億ウォンを記録したと発表した。1年前に比べ、売上高は69.2％、営業利益は756.1％急増し、過去最大記録を更