記事ポイント「エニタイムフィットネス川西東畦野店」が2026年5月11日（月）に兵庫県川西市でグランドオープンプレオープン期間（〜5月10日）の入会で、セキュリティキー手数料・5月分会費が無料に24時間年中無休、1〜2階に充実した設備を完備し、世界約5,500店舗の相互利用が可能世界30の国と地域で5,000店舗以上を展開する24時間型フィットネスジム「エニタイムフィットネス」が、兵庫県川西市に新拠点をオープンします。「エニ