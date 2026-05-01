2026年4月、能登・輪島に春が巡ってきた。海にはやわらかな光が差し、町には桜が咲いている。そんな輪島の春を、今日も一匹の柴犬が歩いている。【映像】能登半島地震が発生したときの柴犬の様子（実際の映像）そんな柴犬の姿に、視聴者から「何気ない日々が一番のしあわせ」「かわいすぎる！」「もうそんなに経つのか…」などのコメントが寄せられ、話題となっている。変わらぬ日常をつなぐ散歩柴犬のらんまるくんは、震災