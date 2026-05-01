元官僚として政界の中枢を知る人物が、かつての総理大臣が放った冷徹すぎる一言と、自民党の人間関係を一変させた衝撃の舞台裏を明かした。【映像】小泉元総理が大物政治家を激怒させた「衝撃の一言」お笑いコンビ・かまいたちが司会を務める『これ余談なんですけど・・・』の29日の最新回に、元経済産業省の官僚の岸博幸氏が登場。小泉純一郎元総理の政権時代に大臣秘書官として仕えた経験から、「自分が一番この人凄いなと思