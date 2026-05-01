俳優の井川遥（49）が、髪色を変えてイメチェンした最新ショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】「一番美しい」と話題！井川遥のイメチェンショットこれまでにもInstagramで、家族旅行や親交がある俳優・板谷由夏（50）との食事の様子など、プライベートについて発信している井川。髪色を変えイメチェンした最新ショット2026年4月30日の投稿では、「髪色を少し明るくしてレイヤーを入れた。そんな日の撮影はどんな風に