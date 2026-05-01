タレントの辻希美が30日、自身のアメブロを更新。気圧の影響と思われる体調不良に見舞われながらも、家族の弁当作りや仕事に奔走する一日を明かした。【映像】辻希美、生後8カ月の次女・夢空ちゃんが体調不良で病院へ「気圧なのか朝から頭痛とめまいと耳の調子が悪かった…」と、体調不良を報告した辻。しかし、休む間もなく「気合いでお弁当作って」と、スープジャーにいれた豚汁とウインナーなどがのった弁当を公開した。