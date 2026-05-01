西野カナとNiziUによるコラボレーション楽曲「LOVE BEAT（feat. NiziU）」の最新ビジュアルが公開された。【動画】西野カナ「LOVE BEAT（feat. NiziU）」メイキングMV同曲は、3月よりフジテレビ系『めざましテレビ』テーマソングとしてオンエア中。番組史上初のアーティストコラボ楽曲として発表され、話題を集めている。公開されたビジュアルでは、Y2K初頭を彷彿（ほうふつ）とさせるキラキラでトロピカルな衣装をまとった