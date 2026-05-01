皆さん、おいしいものが集う空港といえばどこを思い浮かべるでしょうか。筆者は福岡空港、そして新千歳空港が双璧だと考えています。そのようななか、新千歳空港に“ハイカロリーLOVE界隈”が思わずスタンディングオベーションするような新グルメが誕生していました。実際に食べてみたところ、いい意味で“暴力的”とすら言いたくなるウマさでした。【写真】えっ…これが「日本最強のグルメ空港のスゴい“背徳メシ”」驚愕の全貌