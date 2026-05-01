犬が震える理由や原因 1.寒さ 犬が体を震わせる原因のひとつが「寒さ」です。 動物は体が冷えたとき、小刻みに体を震わせることで体温を上げます。この「シバリング」と呼ばれる現象は、意図的におこなっているわけではなく、冷えを感じたときなどに自然とおこるものです。 年齢や健康状態にかかわらず起こる自然な現象ですが、子犬や老犬、病後の犬など体温調整がうまくできない犬の場合はより寒さを感じやすい傾