岩下食品（栃木県栃木市）は、東京・銀座の博品館TOY PARK銀座本店（東京都中央区）で「岩下の新生姜・イワシカちゃんPOP UP SHOP」を開催している。期間は5月31日まで。4月18日のオープン初日には、岩下和了社長も来店。公式キャラクター「イワシカちゃんⓇ」によるグリーティングも行われ、来店客との交流を深めた。会場では「岩下の新生姜」関連商品や、「イワシカちゃんⓇ」グッズのほか、同店とのコラボ商品