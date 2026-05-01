松本ぷりっつによるコミックエッセイ『松本ぷりっつのダンナ50歳 うちの3姉妹のお父さん、楽しく健康イケオジ部！』（竹書房）が、4月30日（木）に発売された。 【画像】『松本ぷりっつのダンナ50歳 うちの3姉妹のお父さん、楽しく健康イケオジ部！』試し読み 「うちの3姉妹」のフーちゃん、スーちゃん、チーちゃんがみんな大人になり、お父さんもアラフィフに。パッとみはフツー体型だけど、年相応